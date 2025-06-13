НХЛ. «Эдмонтон» сравнял счет в финальной серии с «Флоридой»

победилв четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли-2025 — 5:4 ОТ. Счет в серии стал равным — 2-2.

Победную шайбу на 12-й минуте овертайма забросил Леон Драйзайтль с передачи Василия Подколзина.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 из 35 бросков по своим воротам.

НХЛ. Плей-офф. Финал. Четвертый матч «Флорида» — «Эдмонтон» — 4:5 ОТ (3:0, 0:3, 1:1, 0:1) Голы: Ткачак — 6 (бол., Барков), 11:40 — 1:0. Ткачак — 7 (бол., Райнхарт, Барков), 16:56 — 2:0. Лунделл — 6 (Верхэге, Райнхарт), 19:18 — 3:0. Нюджент-Хопкинс — 6 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 23:33 — 3:1. Нерс — 3 (Экхольм, Хенрик), 32:47 — 3:2. Подколзин — 2 (Нерс, Драйзайтль), 35:05 — 3:3. Уолман — 2 (Капанен, Нюджент-Хопкинс), 53:36 — 3:4. Райнхарт — 6 (Ткачак, Беннетт), 59:40 — 4:4. Драйзайтль — 11 (Подколзин, Экхольм), 71:18 — 4:5Вратари: Бобровский — С. Скиннер (Пикар, 20:00)Штраф: 8 — 8Броски: 40 (17+10+9+4) — 35 (7+17+7+4)

Пятый матч в серии состоится в ночь на 15 июня и начнется в 03:00 мск.