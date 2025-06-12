Якупов: В финале болею за «Флориду» и Бобровского

Нападающий омского «Авангард»рассказал, на чьей стороне его симпатии в финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном».

«Мне нравится игра "Флориды", честно. Но про "Эдмонтон" плохого ничего не могу сказать. Всякое там было, но я знаю, что город просто на ушах. "Эдмонтон" уже хочет очень сильно кубок. Его давно не было, и они были очень‑очень близки. Единственное, что сильно переживаю за Васю Подколзина, потому что хороший парень.

Я желаю ему удачи, буду рад, если действительно он выиграет. Но предпочтение отдаю "Флориде" и Сергею Бобровскому, команде в целом. Какая у них картинка, как они играют, в какой хоккей! Но опять‑таки я могу только рассуждать с хайлайтов, там 11–12 минут. И по ним я делаю какой‑то вывод. "Флорида" мне нравится больше, чем "Эдмонтон", — сказал Якупов в эфире "Матч ТВ".

Якупов был выбран под первым номером на драфте НХЛ, выступал там за "Сент‑Луис" и "Колорадо".