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    Якупов: В финале болею за «Флориду» и Бобровского

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Эдмонтон Ойлерз Флорида Пантерз
    Нападающий омского «Авангард» Наиль Якупов рассказал, на чьей стороне его симпатии в финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном».

    Наиль Якупов
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    Наиль Якупов

    «Мне нравится игра "Флориды", честно. Но про "Эдмонтон" плохого ничего не могу сказать. Всякое там было, но я знаю, что город просто на ушах. "Эдмонтон" уже хочет очень сильно кубок. Его давно не было, и они были очень‑очень близки. Единственное, что сильно переживаю за Васю Подколзина, потому что хороший парень.

    Я желаю ему удачи, буду рад, если действительно он выиграет. Но предпочтение отдаю "Флориде" и Сергею Бобровскому, команде в целом. Какая у них картинка, как они играют, в какой хоккей! Но опять‑таки я могу только рассуждать с хайлайтов, там 11–12 минут. И по ним я делаю какой‑то вывод. "Флорида" мне нравится больше, чем "Эдмонтон", — сказал Якупов в эфире "Матч ТВ".

    Якупов был выбран под первым номером на драфте НХЛ, выступал там за "Сент‑Луис" и "Колорадо".

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