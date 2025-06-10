НХЛ. «Флорида» разгромила «Эдмонтон» и вышла вперед в финальной серии

дома победилав третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. Итоговый счет встречи — 6:1 в пользу хозяев льда.

У «Флориды» голы забили Брэд Маршан, Картер Вераге, Сэм Райнхарт, Сэм Беннетт, Аарон Экблад и Эван Родригес. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 32 сейва.

У «Ойлерз» отличился Кори Перри.

НХЛ. Плей-офф. Финал «Флорида» — «Эдмонтон» — 6:1 (2:0, 2:1, 2:0) Голы: Маршан — 8 (Лунделл, Луостаринен), 0:56 — 1:0. Верхэге — 7 (бол., Родригес, Шмидт), 17:45 — 2:0. Перри — 9 (бол., Бушар, Экхольм), 21:40 — 2:1. Райнхарт — 5 (Верхэге), 23:00 — 3:1. Беннетт — 14 (Луостаринен), 27:26 — 4:1. Экблад — 4 (бол., Райнхарт, Ткачак), 43:27 — 5:1. Родригес — 2 (бол., Миккола, Форслинг), 56:10 — 6:1Вратари: Бобровский — С. Скиннер (Пикар, 43:27)Штраф: 55 — 85Броски: 31 (10+9+12) — 33 (12+13+8)

«Флорида» — «Эдмонтон» — 6:1

«Флорида» теперь ведет в серии 2-1. Следующий матч команды проведут 13 июня, начало игры — в 03:00 мск.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В прошлом сезоне Кубок Стэнли завоевала «Флорида», которая в финале одолела «Эдмонтон».