Рыбин — о противостоянии «Флорида» — «Эдмонтон»: Хочу, чтобы было семь матчей в серии

Бывший нападающийвысказался о финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли между

«Накал серии может быть просто по счёту. Тогда "Флорида" просто выиграла — 3-0. В этом году пока ровнее. Счёт — 1-1. Очень хороший хоккей, и качество хоккея на высочайшем уровне. Ошибки, конечно, есть, которые не свойственны финалу Кубка Стэнли. Сейчас очень важно, как обе команды сыграют в Санрайзе. Лично я хочу, чтобы было семь матчей в серии. Не хочется оставаться без хоккея.

Я не думаю, что "Флорида" специально удаляется. Но раз так есть, то это момент дисциплины. Надо такое убирать. Фактор Куликова и Бобровского даже не стоит упоминать. Они красавцы! Здесь фактор того, что против тебя играют такие мегазвёзды. Вообще непонятно, как с ними играть.

Какие передачи сегодня отдавал Макдэвид. Человек с другой планеты. Такой перебор руками с добавлением ног. Казалось, что он бросает, но тут идёт передача на фланг и гол. Очень круто! Про это надо писать учебники. С такими нападающими надо стараться играть ближе. В скорости их сложно обыграть. Нужно стараться накрывать. Тот же "Вегас" пытался так делать. По три человека шли на Макдэвида с мыслью: "Лишь бы не он". Пусть бьёт кто угодно, но не он», — цитирует Рыбина «Советский спорт».

Третья встреча между «Флоридой» и «Эдмонтоном» состоится 10-го июня в 03:00 мск.