Третьяк — о финале Кубка Стэнли: Победит сильнейший, но я желаю удачи Бобровскому

Трехкратный олимпийский чемпион, ныне — президент ФХРподвел итоги первого матча финала Кубка Стэнли между «Эдмонтоном» и «Флоридой», в котором «нефтяники» одержали победу в овертайме со счетом 4:3.

«Плей‑офф всегда интересен, а особенно финал. Тем более "Эдмонтон" и "Флорида" уже хорошо знают друг друга. Они и в том году встречались. Мотивация с обеих сторон очень сильная. И это хоккей высочайшего уровня! Скорости, моменты у ворот. Это настоящий праздник. Жаль, конечно, что Бобровский не победил. Но я с ним уже списался и пожелал удачи в следующем матче. Конечно, "Флориду" подвело удаление их игрока в овертайме, когда он выбросил шайбу за борт. Но что поделаешь? Это спорт, тут все может быть. Но серия только началась. Думаю, всех болельщиков мирового хоккея ждет очень интересный захватывающий финал. Победит сильнейший, но я желаю удачи Бобровскому. Будем верить, у него все получится», — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

В финале Кубка Стэнли играют три россиянина — помимо Сергея Бобровского, цвета «пантер» защищает Дмитрий Куликов, а в составе «Эдмонтона» играет Василий Подколзин.

Команды между собой уже встречались в прошлом году в финале Кубка Стэнли. Тогда «Флорида» выиграла «Эдмонтон» в серии со счетом 4:3 и впервые стала победителем турнира.