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    Дмитрий Квартальнов введен в Зал славы отечественного хоккея

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сборная Белоруссии Динамо Минск
    Главный тренер минского «Динамо» и сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов был введен в Зал славы отечественного хоккея. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Федерации хоккея России.

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    В сообщении отмечается, что Дмитрий Вячеславович — наставник, который помог многим командам достичь новых высот и воспитал не одно поколение хоккеистов своим профессиональным подходом к игре.

    59-летний тренер начал свою карьеру в качестве главного тренера в клубе «Северсталь» в 2009 году. Квартальнов также руководил ЦСКА, под его руководством команда три года подряд (2015–2017) становилась обладателем Кубка Континента.

    С 2023 года Дмитрий Квартальнов занимает пост главного тренера минского «Динамо» и национальной сборной Беларуси.

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