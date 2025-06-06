Дмитрий Квартальнов введен в Зал славы отечественного хоккея

Главный тренер минскогои сборной Беларусибыл введен в Зал славы отечественного хоккея. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Федерации хоккея России.

В сообщении отмечается, что Дмитрий Вячеславович — наставник, который помог многим командам достичь новых высот и воспитал не одно поколение хоккеистов своим профессиональным подходом к игре.

59-летний тренер начал свою карьеру в качестве главного тренера в клубе «Северсталь» в 2009 году. Квартальнов также руководил ЦСКА, под его руководством команда три года подряд (2015–2017) становилась обладателем Кубка Континента.

С 2023 года Дмитрий Квартальнов занимает пост главного тренера минского «Динамо» и национальной сборной Беларуси.