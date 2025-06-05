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    Источник: «Металлург» продлит контракт с защитником Еременко на один год

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг
    Хоккейный клуб «Металлург» достиг договоренности о продлении контракта с белорусским защитником Владиславом Еременко.

    Владислав Еременко
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    Владислав Еременко

    Как пишет «СЭ», новое соглашение рассчитано на один год — до конца сезона-2025/2026. В прошедшем сезоне 26-летний Еременко провёл 34 матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 8 (3+5) очков.

    За время выступлений за «Металлург» с 2022 года защитник сыграл 91 матч, в которых набрал 18 (6+12) очков. Всего в КХЛ на его счету 232 матча и 43 (16+27) очка, включая выступления за минское «Динамо».

    В сезоне 2024/2025 «Металлург» вышел в первый раунд Кубка Гагарина, где уступил «Авангарду» со счетом 2:4 в серии.

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