ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хейден ХакниСарджент, Хакни и еще пять звезд Чемпионшипа, которые не затеряются в АПЛ
  • 17:05
    • Андреева проиграла 361-й ракетке мира в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
  • 19:22
    • Синнер легко обыграл Бублика и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»
  • 18:00
    • Тороп продлил контракт с ЦСКА
  • 16:27
    • Стали известны составы групп на чемпионат мира 2026 года
    Все новости спорта

    Источник: «Трактор» заинтересован в Дадонове

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор НХЛ Даллас Старз
    Челябинский «Трактор» заинтересован в подписании нападающего «Далласа» Евгения Дадонова, сообщает журналист Артур Хайруллин в своем телеграм-канале.

    Евгений Дадонов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Дадонов

    По информации источника, 36-летний россиянин должен заменить Максима Шабанова, который направляется в Северную Америку.

    У нападающего контракт с «Далласом» истекает 1 июля 2025 года, после чего Дадонов становится свободным агентом.

    Дадонов является воспитанником «Трактора», в составе которого играл в КХЛ в сезоне-2008/2009.

    Также форврад в КХЛ выступал за «Донбасс» и СКА. В составе петербургского клуба хоккеист является двукратным обладателем Кубка Гагарина.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Португальцы создадут немцам проблемы?!
  • Германия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • Смогут ли Испания и Франция определить победителя за 90 минут?
  • Испания — Франция. Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • Зверев спокойно остановит Джоковича?
  • Зверев — Джокович. Прогноз и ставки
  • 2.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.95
  • Экспресс дня 4 июня
  • Сегодня в 22:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Германия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Испания — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Зверев — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч ОАЭ — Узбекистан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч КНДР — Кыргызстан
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Алжир — Руанда
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.80
  • Экспресс дня 5 июня
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кувейт — Палестина
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие