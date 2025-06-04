Источник: «Трактор» заинтересован в Дадонове

Челябинскийзаинтересован в подписании нападающего сообщает журналист Артур Хайруллин в своем телеграм-канале.

По информации источника, 36-летний россиянин должен заменить Максима Шабанова, который направляется в Северную Америку.

У нападающего контракт с «Далласом» истекает 1 июля 2025 года, после чего Дадонов становится свободным агентом.

Дадонов является воспитанником «Трактора», в составе которого играл в КХЛ в сезоне-2008/2009.

Также форврад в КХЛ выступал за «Донбасс» и СКА. В составе петербургского клуба хоккеист является двукратным обладателем Кубка Гагарина.