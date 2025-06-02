Губерниев: То, что люди ходят на хоккей, — огромная заслуга Ротенберга

Спортивный комментаторвысказался об увольнениис поста главного тренера

Ранее стало известно, что новым наставником питерцев стал Игорь Ларионов.

«В спорте все определяет результат, а СКА играет неудачно. Приход Ларионова — сильный ход. Будет интересно посмотреть на новый СКА вместе с ним. Ротенберг внес огромный вклад в становление взрослой команды и всей системы в целом, от молодежи до взрослого хоккея.

Считаю его неплохим тренером, и он себя, безусловно, еще реализует. Человек влюблен в хоккей, живет и горит им. Поэтому надо сказать ему спасибо, он не пропадет, пожелаем ему всяческих удач. То что люди ходят на хоккей — это его огромная заслуга. Он медийная персона, приковывающая внимание», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».