Галимов: Для чего мне ехать в четвертое звено? Я не умею играть в силовую

НападающийАртем Галимов поделился мыслями по поводу своего будущего и изъявил свое нежелание играть в четвертом звене, который владеет правами на игрока в НХЛ.

«Не знаю, что станет определяющим фактором при выборе места, где буду играть… В целом много факторов. Но мне для чего туда ехать в четвертое звено? Я не чеккер, не габаритный, в силовую играть не умею. Зачем мне это надо? Гарантий стопроцентных в "Анахайме" дать не могут — не только мне, а вообще никому. Понравлюсь я или им не понравлюсь… посмотрим», — приводит слова Галимов «Матч ТВ.

Сезон-2024/2025 Галимов провел в составе "Ак Барса", набрав 66 очков (37+29) в 81 матче в регулярном чемпионате и плей-офф.

Контракт 25‑летнего форварда с казанским клубом истечет 31 мая. "Анахайм" выбрал игрока на драфте НХЛ в 2020 году под общим 129-м номером.