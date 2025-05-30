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    Илья Набоков подписал контракт с «Колорадо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг НХЛ Колорадо Эвеланш
    Российский вратарь Илья Набоков подписал контракт на два года с «Колорадо», об этом сообщает официальный сайт клуба.

    Илья Набоков
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    Илья Набоков

    Отмечается, что в сезоне-2025/2026 Набоков проведет в «Металлурге» на правах аренды.

    В минувшем сезоне Набоков выступал за магнитогорский «Металлург». Вратарь провел 49 матчей в регулярном чемпионате с 92,3% отраженных бросков. В плей-офф он принял участие в пяти играх, в которых набрал 92% отраженных бросков.

    Набоков был выбран «Колорадо» на драфте НХЛ 2024-го года во втором раунде под общим 38-м номером.

    22-летний вратарь является воспитанником клуба из Магнитогорска, за основную команду которого выступал с 2022 года. В 2024 году Набоков в составе команды стал обладателем Кубка Гагарина, был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ и лучшим новичком сезона-2023/2024.

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