Мухамадуллин продлил контракт с «Сан-Хосе»

Российский защитникподписал новое соглашение с. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стало известно, что игрок обороны продлил контракт с «акулами» на 1 сезон с зарплатов в 1 млн. долларов.

«Шакир заслужил возможность стать частью "Шаркс" и смог получить ценный опыт, играя против качественных соперников, что помогло его развитию. Мы с нетерпением ждём его дальнейшего роста в предстоящем сезоне», — заявил генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир.

В нынешнем сезоне НХЛ Мухамадуллин провел за «Шаркс» 30 матчей, забросил 2 шайбы и сделал 7 голевых передач.