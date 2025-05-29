Мухамадуллин продлил контракт с «Сан-Хосе»

Шакир Мухамадуллин — защитник «Сан-Хосе» Фото: nhl.com/sharks
Стало известно, что игрок обороны продлил контракт с «акулами» на 1 сезон с зарплатов в 1 млн. долларов.
«Шакир заслужил возможность стать частью "Шаркс" и смог получить ценный опыт, играя против качественных соперников, что помогло его развитию. Мы с нетерпением ждём его дальнейшего роста в предстоящем сезоне», — заявил генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир.
В нынешнем сезоне НХЛ Мухамадуллин провел за «Шаркс» 30 матчей, забросил 2 шайбы и сделал 7 голевых передач.