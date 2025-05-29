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    Мухамадуллин продлил контракт с «Сан-Хосе»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Сан-Хосе Шаркс Трансферы
    Российский защитник Шакир Мухамадуллин подписал новое соглашение с «Сан-Хосе». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

    Шакир Мухамадуллин — защитник «Сан-Хосе»
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    Шакир Мухамадуллин — защитник «Сан-Хосе»

    Стало известно, что игрок обороны продлил контракт с «акулами» на 1 сезон с зарплатов в 1 млн. долларов.

    «Шакир заслужил возможность стать частью "Шаркс" и смог получить ценный опыт, играя против качественных соперников, что помогло его развитию. Мы с нетерпением ждём его дальнейшего роста в предстоящем сезоне», — заявил генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир.

    В нынешнем сезоне НХЛ Мухамадуллин провел за «Шаркс» 30 матчей, забросил 2 шайбы и сделал 7 голевых передач.

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