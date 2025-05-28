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    «Эдмонтон» победил «Даллас» в четвертом матче серии

    «Эдмонтон» — «Даллас»: счет матча 4:1, обзор голов

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    «Эдмонтон» победил «Даллас» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли — 4:1. Счет в серии стал 3-1 в пользу «Ойлерз».

    «Даллас»
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    «Даллас»

    У канадского клуба отличились Леон Драйзайтль, Кори Перри, Каспери Капанен и Адам Хенрик.

    В составе «Старз» гол забил Джейсон Робертсон.

    НХЛ. Плей-офф. Полуфинал. Четвертый матч
    «Эдмонтон» — «Даллас» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
    Голы: Драйзайтль — 7 (бол., Нюджент-Хопкинс, Перри), 11:23 — 1:0. Робертсон — 2 (бол., Харли, Гранлунд), 26:57 — 1:1. Перри — 6 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 29:20 — 2:1. Капанен — 2 (п.в., Кулак, Драйзайтль), 57:33 — 3:1. Хенрик — 4 (п.в., Макдэвид, Уолман), 59:10 — 4:1Вратари: С. Скиннер — Эттингер (57:16 — 57:33, 57:48 — 58:33, 58:49 — 59:10)Штраф: 8 — 6Броски: 33 (10+10+13) — 29 (16+9+4)

    «Эдмонтон» — «Даллас» — 4:1

    Пятый матч в серии состоится 30 мая и начнется в 03:00 мск.

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