Источник: Лукьянцев подпишет новый контракт со «Спартаком»

Нападающийпродлит контракт с клубом. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Стало известно, что форвард подпишет соглашение сроком на 3 года.

Напомним, что Лукьянцев стал первым игроком в российском хоккее, проведшим 100 матчей за один сезон. Всего за 3 команды из системы «Спартака» нападающий сыграл 103 поединка.

В прошедшем сезоне КХЛ форвард провел за «красно-белых» 27 матчей и набрал 8 очков.

Помимо этого, Лукьянцев стал обладателем Кубка Харламова в МХЛ вместе с МХК «Спартак», обыграв в финальной серии «СКА-1946».