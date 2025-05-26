Международная федерация хоккея запустит Кубок европейских наций

Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение о создании нового международного турнира для национальных сборных —

Это решение было озвучено на ежегодном конгрессе ИИХФ, который проходил во время чемпионата мира. Новый турнир призван дать возможность национальным сборным проводить значимые матчи в периоды европейских международных пауз. В Кубке европейских наций примут участие двенадцать национальных ассоциаций.

Кроме того, на конгрессе было объявлено о проведении этой осенью Глобального хоккейного форума в Ницце. Форум будет посвящён трём ключевым направлениям: развитию игры, маркетингу и женскому хоккею.