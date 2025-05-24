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    Овечкин — про приз Марка Мессье: Это особый приз, он много для меня значит

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился ощущениями от получения приза Марка Мессье, который вручается хоккеисту, который проявил лидерские качества на льду и за его пределами.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Большое вам спасибо за эту награду. Это особый приз, он много для меня значит. Я усердно работал с самого первого дня в НХЛ. Этот сезон вообще получился просто адским. То, через что мы прошли за последние пару месяцев: моя погоня за Гретцки, то, что я обогнал его и установил новый рекорд НХЛ — это было действительно нечто особенное.

    Мне во многом посчастливилось играть с величайшими хоккеистами — Федоровым, Джейсоном Арноттом, Майком Кнублом, Никласом Бекстремом, Джоном Карлсоном. Мы прогрессировали вместе, поддерживали друг друга как лидеры и как друзья. Я многому у них научился, без них я бы не стал тем человеком и тем лидером на льду, которым являюсь», — приводит слова Овечкина ESPN.

    В текущем сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина за карьеру стало 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф. «Вашингтон» вылетел во втором раунде плей‑офф НХЛ, уступив в серии «Каролине» со счетом 1:4.

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