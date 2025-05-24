Овечкин — про приз Марка Мессье: Это особый приз, он много для меня значит

Нападающийподелился ощущениями от получения приза, который вручается хоккеисту, который проявил лидерские качества на льду и за его пределами.

«Большое вам спасибо за эту награду. Это особый приз, он много для меня значит. Я усердно работал с самого первого дня в НХЛ. Этот сезон вообще получился просто адским. То, через что мы прошли за последние пару месяцев: моя погоня за Гретцки, то, что я обогнал его и установил новый рекорд НХЛ — это было действительно нечто особенное.

Мне во многом посчастливилось играть с величайшими хоккеистами — Федоровым, Джейсоном Арноттом, Майком Кнублом, Никласом Бекстремом, Джоном Карлсоном. Мы прогрессировали вместе, поддерживали друг друга как лидеры и как друзья. Я многому у них научился, без них я бы не стал тем человеком и тем лидером на льду, которым являюсь», — приводит слова Овечкина ESPN.

В текущем сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина за карьеру стало 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф. «Вашингтон» вылетел во втором раунде плей‑офф НХЛ, уступив в серии «Каролине» со счетом 1:4.