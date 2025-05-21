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    Ковальчук не удивился вылету «Вашингтона» из Кубка Стэнли

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    Бывший нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук прокомментировал вылет команды из розыгрыша Кубка Стэнли в четвертьфинале от «Каролины» (1:4).

    Илья Ковальчук
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    Илья Ковальчук

    «Не то чтобы удивился. Наверное, удивился, что счет 4-1. Потому что, честно, я думал, что они пройдут "Каролину". Когда я приезжал на чествование Ови по случаю рекордного гола, они играли с "Каролиной". Интересная игра, но было видно, что "Вашингтон" был лучше. "Столичные" за счет силовых приемов переломили ход матча и победили. Мне казалось, что в плей-офф это может повториться, но игроки "Каролины" — молодцы. Нашли какие-то сильные стороны у себя, слабые — у соперника, чтобы вовремя забросить решающую шайбу. Поэтому удивился ли я? Нет. Потому что в НХЛ сейчас все непонятно. Первая команда может обыграть последнюю и так далее. Там очень рано можно вылететь», — приводит слова Ковальчука «Чемпионат».

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