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    США одержали волевую победу над Чехией на ЧМ-2025

    Чехия — США: счет матча 2:5, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Чехии Сборная США
    Сборная США одержала волевую победу над командой Чехии в последнем матче группового этапа ЧМ-2025 — 5:2.

    Фрэнк Назар
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    Фрэнк Назар

    Американцы открыли счет в матче на 10-й минуте благодаря усилиям Джоша Доана. Чехи сравняли счет на 21-й минуте — отличился Давид Пастрняк, а Мартин Нечас 8 минут спустя вывел свою команду вперед.

    В третьем периоде Фрэнк Назар забросил две шайбы в большинстве на 42-й и 48-й минутах встречи и вывел «звездно-полосатых» вперед. На 54-й минуте Логан Кули забросил 4-ю шайбу в ворота чехов, а окончательный счет установил Эндрю Пик на 58-й минуте матча.

    Чемпионат мира. Группа B
    Чехия — США — 2:5 (0:1, 2:0, 0:4)
    Голы Доан — 1 (Пик, Пинто), 9:25 — 0:1. Пастрняк — 6, 20:41 — 1:1. Нечас — 3 (бол., Червенка, Пастрняк, Седлак), 28:33 — 2:1. Назар — 5 (бол.), 41:35 — 2:2. Назар — 6 (бол., Байэм, Бенайерс, Готье, Бенайерс), 47:01 — 2:3. Кули — 4 (Келлер, Веренски), 53:29 — 2:4. Пик — 1 (п.в., О`Коннор), 57:06 — 2:5Вратари Веймелка (56:45 — 57:06) — СуэйменШтраф 22 — 18Броски 27 (8+8+11) — 56 (23+15+18)

    Американцы и чехи набрали по 17 очков по итогам группового этапа, но североамериканцы заняли 2-е место по личным встречам. Из вероятных соперников команд в четвертьфинале числятся сборные Швеции, Финляндии и Канады.

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