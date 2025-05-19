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    Виталий Кравцов — нападающий «Трактора»«Трактор» — «Локомотив» 0:1. Онлайн, прямая трансляция
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    Германия — Чехия прямая трансляция — 19.05.2025

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Германии Сборная Чехии
    В 17:20 19.05.2025 начнётся онлайн-трансляция матча Германия — Чехия в группе B чемпионата мира по хоккею 2025 года.

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    Последний матч команд между собой: Германия — Чехия 1:4. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Германия» — «Чехия». Коэффициент ставки — 1.90.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:5.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:5.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Германия:
    • Ничья:
    • Чехия:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Германия — Чехия.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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