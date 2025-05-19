Последний матч команд между собой: Германия — Чехия 1:4. Как сложится игра в этот раз?
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Германия» — «Чехия». Коэффициент ставки —
1.90.
- Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:5.
- Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:5.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Германия:
- Ничья:
- Чехия:
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