Сурин: Серия только началась

Нападающий «Локомотива»прокомментировал победу своей команды над «Трактором» (5:2) в третьем матче финала Кубка Гагарина.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Егор Сурин Фото: КХЛ

«Это совсем другой матч, чем были два в Ярославле. В первом мы присматривались, а во втором реабилитировались. Сегодня же была бойня, война. Мы вытерпели и реализовали свои моменты.

Мы готовились к тому, что здесь у них будет шесть полевых игроков — еще и фанаты. Эта арена дает им импульс. Поэтому мы ждали активный, агрессивный хоккей.

Свист с трибун? Мне очень нравится! Я прям кайфую. Особенно когда выходили на гимн, вообще было здорово.

Перелом в финале? Ну о чем вы? Серия только началась, это был третий матч. Еще играть и играть. Мы просто будем выходить на каждую игру с холодной головой, забыв уже эти игры. Нас ждет новый матч, новая бойня», — приводит слова Сурина «Матч ТВ».

Следующий матч между командами пройдет 19 мая в Челябинске. Счет в матче — 2:1 в пользу «Локомотива».