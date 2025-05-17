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    Сурин: Серия только началась

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    Нападающий «Локомотива» Егор Сурин прокомментировал победу своей команды над «Трактором» (5:2) в третьем матче финала Кубка Гагарина.

    Егор Сурин
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    Егор Сурин

    «Это совсем другой матч, чем были два в Ярославле. В первом мы присматривались, а во втором реабилитировались. Сегодня же была бойня, война. Мы вытерпели и реализовали свои моменты.

    Мы готовились к тому, что здесь у них будет шесть полевых игроков — еще и фанаты. Эта арена дает им импульс. Поэтому мы ждали активный, агрессивный хоккей.

    Свист с трибун? Мне очень нравится! Я прям кайфую. Особенно когда выходили на гимн, вообще было здорово.

    Перелом в финале? Ну о чем вы? Серия только началась, это был третий матч. Еще играть и играть. Мы просто будем выходить на каждую игру с холодной головой, забыв уже эти игры. Нас ждет новый матч, новая бойня», — приводит слова Сурина «Матч ТВ».

    Следующий матч между командами пройдет 19 мая в Челябинске. Счет в матче — 2:1 в пользу «Локомотива».

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