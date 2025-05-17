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    Овечкин — о своем будущем: Прежде всего, надо попасть в состав в 40 лет

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после завершения сезона НХЛ рассказал о своем будущем.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Постараюсь сделать все возможное, чтобы играть. Я хочу вернуться в следующем сезоне и увидеть команду, которая способна завоевать Кубок Стэнли. Прежде всего, мне нужно попасть в состав в 40 лет», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

    В регулярном чемпионате он набрал 73 (44+29) очка в 65 играх и побил исторический снайперский рекорд Уэйна Гретцки, доведя свой счёт до 897 голов. В плей-офф Овечкин провел 10 матчей, забросил 5 шайб и отдал 1 результативную передачу.

    Вашингтон«, ставший лучшей командой Восточной конференции в регулярном чемпионате, проиграл "Каролине" (1:3) в пятом матче второго раунда плей‑офф. Команда уступила в серии со счетом 1:4.

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