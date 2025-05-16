Крикунов: Овечкину надо нацелиться на Кубок Стэнли до возвращения в Россию

Бывший тренер сборнойпрокомментировал вылетиз розыгрыша Кубка Стэнли.

«Не очень, конечно, Овечкин завершил сезон. "Вашингтон" шел на первом месте и так рано вылетел. Я думал, что они далеко пройдут. Этим и хорош спорт, что не знаешь, чем закончатся соревнования. Теперь надо Овечкину нацелиться на Кубок Стэнли в следующем сезоне, успеть до возвращения в Россию. В межсезонье "Вашингтон" посмотрит, чего ему не хватило, и исправит эти ошибки», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

«Вашингтон» вылетел в 1/4 финала Кубка Стэнли от «Каролины», уступив в серии со счетом 1:4.