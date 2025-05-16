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    Крикунов: Овечкину надо нацелиться на Кубок Стэнли до возвращения в Россию

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    Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал вылет «Вашингтона» из розыгрыша Кубка Стэнли.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Не очень, конечно, Овечкин завершил сезон. "Вашингтон" шел на первом месте и так рано вылетел. Я думал, что они далеко пройдут. Этим и хорош спорт, что не знаешь, чем закончатся соревнования. Теперь надо Овечкину нацелиться на Кубок Стэнли в следующем сезоне, успеть до возвращения в Россию. В межсезонье "Вашингтон" посмотрит, чего ему не хватило, и исправит эти ошибки», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

    «Вашингтон» вылетел в 1/4 финала Кубка Стэнли от «Каролины», уступив в серии со счетом 1:4.

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