1-й таймАстон Вилла — ТоттенхэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сон Хын Мин«Астон Вилла» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Губерниев: Овечкин подустал, не очень хорошо реализовал себя в серии

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поражении «Вашингтона» в серии с «Каролиной» (1:4) и вылете из розыгрыша Кубка Стэнли.

    Дмитрий Губерниев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Губерниев

    «Применительно к рекорду Овечкина мы забываем, что хоккей — игра командная. Индивидуальные призы и рекорды — это хорошо. Но главное — командный результат и командные трофеи. Это то, ради чего люди и играют в хоккей. "Вашингтон" столкнулся с сопротивлением и заслуженно проиграл. Но Овечкин не собирается заканчивать, в следующем сезоне он продолжит подбираться к очередным большим рекордам.

    Видно, что Александр подустал, не очень хорошо реализовал себя в этой серии, но так бывает.

    Безусловно, когда лидер играет не так, как хотелось бы и ему, и фанатам, не показывает свою игру, команда страдает. Может, слишком много сил было потрачено в концовке "регулярки". Но менее великим от этого Овечкин не становится. Да, "Вашингтон" проиграл, но в НХЛ серьезная конкуренция», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» и «Манчестер Юнайтед» много не забьют
  • «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Астон Вилле» легко не будет
  • «Астон Вилла» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Швеция учинит разгром Словении
  • Швеция — Словения. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.78
  • Экспресс дня 16 мая
  • Сегодня в 22:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Швеция — Словения
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.20
  • Прогноз на матч Оренбург — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ланс — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Дженоа — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Канада — Словакия
  • Хоккей
  • Завтра в 21:20
    •  2.15
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие