Губерниев: Овечкин подустал, не очень хорошо реализовал себя в серии

Комментаторвысказался о поражениив серии с(1:4) и вылете из розыгрыша Кубка Стэнли.

«Применительно к рекорду Овечкина мы забываем, что хоккей — игра командная. Индивидуальные призы и рекорды — это хорошо. Но главное — командный результат и командные трофеи. Это то, ради чего люди и играют в хоккей. "Вашингтон" столкнулся с сопротивлением и заслуженно проиграл. Но Овечкин не собирается заканчивать, в следующем сезоне он продолжит подбираться к очередным большим рекордам.

Видно, что Александр подустал, не очень хорошо реализовал себя в этой серии, но так бывает.

Безусловно, когда лидер играет не так, как хотелось бы и ему, и фанатам, не показывает свою игру, команда страдает. Может, слишком много сил было потрачено в концовке "регулярки". Но менее великим от этого Овечкин не становится. Да, "Вашингтон" проиграл, но в НХЛ серьезная конкуренция», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».