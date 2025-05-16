Австрия обыграла Францию на ЧМ-2025

Сборнаяобыграла командув матче группового этапа ЧМ-2025 со счетом 5:2.

В составе австрийцев дублем отметился Марко Каспер (1' и 58'). Еще по разу отличились Винценц Рорер (8'), Рамон Шнецер (16') и Петер Шнайдер (60').

У сборной Франции забросили Жордан Перре (51') и Пьер-Эдуар Белльмар (59').

Чемпионат мира. Группа A Австрия — Франция — 5:2 (3:0, 0:0, 2:2) Голы Каспер — 3 (Цвергер, Унтервегер), 0:39 — 1:0. Рорер — 2 (Хаудум, Леблер), 7:58 — 2:0. Шнетцер — 1, 15:30 — 3:0. Перре — 2 (бол., Белльмар, Тексье), 50:09 — 3:1. Каспер — 4 (п.в., Цвергер, Рорер), 57:56 — 4:1. Белльмар — 1 (бол., Тексье, Перре), 58:26 — 4:2. Шнайдер — 2 (п.в., Цвергер), 59:09 — 5:2Вратари Киккерт — Келлер (Папийон, 15:30)Штраф 14 — 6Броски 24 (7+10+7) — 23 (7+7+9)

Сборная Австрии одержала вторую победу на турнире и занимает 6-е место в группе A с 5 очками, Франция (1) — седьмая.