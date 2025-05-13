Латвия уверенно обыграла Словению в матче ЧМ-2025

одержала победу над(5:2) в матче группового этапа чемпионата мира 2025-го года.

В составе латвийской сборной голы записали на свой счет Кристиан Рубинс, Анри Равинскис, Мартиньш Дзиеркалс, Данс Лочмелис и Эдуард Тралмакс.

У Словении шайбы забросили Марцель Махковец и Блаж Грегорц.

Чемпионат мира. Группа А Словения — Латвия — 2:5 (0:0, 2:4, 0:1) Голы: Магковец — 1 (Симшич), 22:40 — 1:0. Рубинс — 1 (Эгле, Андерсонс), 28:50 — 1:1. Равинскис — 1 (Тралмакс, Якс), 32:02 — 1:2. Дзиеркалс — 2 (Андерсонс), 32:23 — 1:3. Грегорц — 1, 32:54 — 2:3. Локмелис — 3 (Мамчицс, Тралмакс), 33:45 — 2:4. Тралмакс — 2 (Рубинс), 54:16 — 2:5Вратари: Горак — ГудлевскисБроски: 18 (6+10+2) — 24 (7+10+7)Штраф: 0 — 4

После этого матча Латвия занимает 3-е место в таблице группы А с 6-ю очками в активе. Словения — на последней 8-й позиции без набранных баллов.