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    «Вегас» вырвал победу у «Эдмонтона» и сократил отставание в серии

    «Эдмонтон» — «Вегас»: счет матча 3:4, обзор голов

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    В третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ «Вегас» на выезде обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:3.

    «Вегас»
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    «Вегас»

    На голы Николя Руа, Уильяма Карлссона и Рейли Смита, а также автогол Леона Драйзайтля хозяева ответили дублем Кори Перри и точным броском Коннора Макдэвида.

    НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференции
    «Эдмонтон» — «Вегас» — 3:4 (2:2, 0:1, 1:1)
    Голы: Перри — 4 (Макдэвид, Драйзайтль), 7:19 — 1:0. Перри — 5 (бол., Бушар, Нюджент-Хопкинс), 11:12 — 2:0. Руа — 2 (Хэг, Колесар), 15:17 — 2:1. Смит — 2 (Айкел, Уайтклауд), 16:11 — 2:2. Карлссон — 3 (Хэнифин, Пьетранджело), 37:05 — 2:3. Макдэвид — 3 (Бушар, Драйзайтль), 56:58 — 3:3. Смит — 3 (Карлссон, Макнэбб), 59:59 — 3:4Вратари: С. Скиннер — ХиллШтраф: 4 — 4Броски: 20 (6+7+7) — 23 (9+7+7)Наши: Подколзин (8.19/0/-1) — Барбашев (20.21/1/-1), Дорофеев (15.54/1/0)

    «Эдмонтон» — «Вегас» — 3:4 (2:2, 0:1, 1:1)

    Теперь счет в серии 2-1 в пользу «Эдмонтона». Следующий матч — 13 мая в 4:30 мск.

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