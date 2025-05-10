Гру: «Локомотив» строится не один сезон, это очень хороший клуб

Главный тренерподелился мнением о ярославскомнакануне финальной серии Кубка Гагарина.

«Локомотив строится не один сезон, это очень хороший клуб. Я нахожусь в контакте со своими коллегами из Северной Америки и мне звонят и задают вопросы в том числе и об игроках Локомотива», — приводит слова Гру официальный сайт челябинского клуба.

Особое внимание Гру уделил обороне соперника, назвав её одной из лучших в лиге, однако выразил сомнения по поводу надёжности вратаря «Локомотива».

Финальная серия Кубка Гагарина-2025 между «Локомотивом» и «Трактором» стартует 13 мая в Ярославле, начало первого матча — в 19:00 по московскому времени.