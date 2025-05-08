Генменеджер «Нью-Джерси Дэвилз»: У Грицюка появится отличная возможность показать себя

Генеральный менеджерпрокомментировал подписание российского нападающего

«У него появится возможность продемонстрировать свои навыки, и я очень этому рад. Думаю, мы все рады видеть, как он получает этот шанс. Надеюсь, он им воспользуется», — приводит слова Фицджеральда журналистка Аманда Штейн.

Контракт новичка «Нью-Джерси» с 24-летним Грицюком рассчитан на один год и вступит в силу со следующего сезона.

В прошедшем сезоне КХЛ форвард провёл за СКА 49 матчей, набрал 44 очка (17 голов и 27 передач), заняв место в топ-5 бомбардиров команды.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Грицюк был выбран «Дэвилз» в пятом раунде драфта НХЛ 2019 года под 129-м номером.