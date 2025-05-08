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    Генменеджер «Нью-Джерси Дэвилз»: У Грицюка появится отличная возможность показать себя

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Джерси Дэвилз СКА
    Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Том Фицджеральд прокомментировал подписание российского нападающего Арсения Грицюка.

    Арсений Грицюк
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    Арсений Грицюк

    «У него появится возможность продемонстрировать свои навыки, и я очень этому рад. Думаю, мы все рады видеть, как он получает этот шанс. Надеюсь, он им воспользуется», — приводит слова Фицджеральда журналистка Аманда Штейн.

    Контракт новичка «Нью-Джерси» с 24-летним Грицюком рассчитан на один год и вступит в силу со следующего сезона.

    В прошедшем сезоне КХЛ форвард провёл за СКА 49 матчей, набрал 44 очка (17 голов и 27 передач), заняв место в топ-5 бомбардиров команды.

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    Грицюк был выбран «Дэвилз» в пятом раунде драфта НХЛ 2019 года под 129-м номером.

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