ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деян Станкович«Спартак» — снова мимо чемпионского титула. И вот почему
    Все новости спорта

    Марк-Андре Флери сыграет за сборную Канады на ЧМ-2025

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Чемпионат мира по хоккею-2025 Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Канады НХЛ Миннесота Уайлд
    Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери принял приглашение сыграть за сборную Канады на грядущем чемпионате мира, об этом сообщает журналист Аллан Уолш.

    Марк-Андре Флери
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марк-Андре Флери

    40-летний вратарь сыграет на мировом первенстве после вылета «Миннесоты» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли. В текущем сезоне Флери сообщил, что этот сезон станет последним в его карьере.

    Флери является олимпийским чемпионом 2010 года и трехкратным победителем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» (2009, 2016, 2017). В случае победы Канады на чемпионате мира, вратарь войдет в «Тройной золотой клуб».

    Чемпионат мира пройдет в Швеции и Дании с 9 по 25 мая. Действующим чемпионом является сборная Чехии.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Не стоит ждать такой же голевой феерии, как в первом матче
  • «Интер» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Ноттингем Форест» сделает шаг к зоне Лиги чемпионов
  • «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Поднимется ли «Мальорка» в зону еврокубков?
  • «Жирона» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.36
  • Экспресс дня 5 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Жирона — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Дженоа — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бронцетти — Севастова
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Квитова — Бегу
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •  4.23
  • Экспресс дня 6 мая
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие