Марк-Андре Флери сыграет за сборную Канады на ЧМ-2025

Вратарьпринял приглашение сыграть зана грядущем чемпионате мира, об этом сообщает журналист Аллан Уолш.

40-летний вратарь сыграет на мировом первенстве после вылета «Миннесоты» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли. В текущем сезоне Флери сообщил, что этот сезон станет последним в его карьере.

Флери является олимпийским чемпионом 2010 года и трехкратным победителем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» (2009, 2016, 2017). В случае победы Канады на чемпионате мира, вратарь войдет в «Тройной золотой клуб».

Чемпионат мира пройдет в Швеции и Дании с 9 по 25 мая. Действующим чемпионом является сборная Чехии.