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    Ротенберг: Мы не ищем оправданий! Сборная будет готовиться к реваншу

    Хоккей Сборная России Сборная Белоруссии
    Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг подвел итоги матча против сборной Беларуси(2:4).

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Я думаю, что организаторы понимали тот факт, что у нас сильная команда, и построили график игр в пользу хозяев турнира. В любом случае хочу сказать спасибо нашей команде, мы не ищем оправданий! Мы выжимали максимум с точки зрения физиологии.

    Каждый матч с Беарусью дается нам непросто, там играют лидеры команд КХЛ. У нас уже несколько сезонов идет своя некая Суперсерия, каждая победа дается потом и кровью. Тем и будет интереснее следующая игра в Тольятти, сборная России обязательно будет готовиться к реваншу», — цитирует Ротенберга сайт Федерации хоккея России.

    5 мая россияне снова встретятся с Беларусью. Матч состоится в Тольятти.

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