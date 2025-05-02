Ротенберг: Мы не ищем оправданий! Сборная будет готовиться к реваншу

Главный тренер командыподвел итоги матча против сборной(2:4).

«Я думаю, что организаторы понимали тот факт, что у нас сильная команда, и построили график игр в пользу хозяев турнира. В любом случае хочу сказать спасибо нашей команде, мы не ищем оправданий! Мы выжимали максимум с точки зрения физиологии.

Каждый матч с Беарусью дается нам непросто, там играют лидеры команд КХЛ. У нас уже несколько сезонов идет своя некая Суперсерия, каждая победа дается потом и кровью. Тем и будет интереснее следующая игра в Тольятти, сборная России обязательно будет готовиться к реваншу», — цитирует Ротенберга сайт Федерации хоккея России.

5 мая россияне снова встретятся с Беларусью. Матч состоится в Тольятти.