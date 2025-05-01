Крикунов — про «Динамо» М: То ли перегорели, то ли оказались физически не готовы

Бывший главный тренер московскоговысказался о предстоящем 3-м матче полуфинала розыгрыша Кубка Гагарина между «бело-голубыми» и

«В первом периоде "Динамо" наделало столько нехарактерных для себя ошибок, сколько не было во всём плей-офф. Причём это не "Трактор" вынуждал москвичей — они сами допускали ляпы, в которых не было никакой необходимости.

То ли перегорели, то ли оказались физически не готовы. Хотя во второе не верится, всё-таки команда хорошо работала перед плей-офф. Третий матч даст все ответы, мы поймём, было поражение во второй встрече случайностью или "Трактор" на самом деле неудобный соперник для "Динамо". Проигрывать столичному клубу нельзя», — цитирует Крикунова «ВсеПроСпорт».

Третий матч серии плей-офф между «Динамо» и «Трактором» состоится завтра, 2-го мая в Москве. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.