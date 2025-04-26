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    Артюхин: У «Салавата Юлаева» нет шансов против «Локомотива»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Салават Юлаев
    Бывший нападающий сборной России и ряда клубов КХЛ Евгений Артюхин считает, что «Салават Юлаев» не имеет шансов пройти «Локомотив» в полуфинале Кубка Гагарина.

    Джошуа Ливо
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    Джошуа Ливо

    «Думаю, что у "Салавата Юлаева" нет никаких шансов против "Локомотива". Давайте будем объективными, при всей феноменальности воли и характера уфимцев их победа в серии со "Спартаком" добыта в том числе и за счёт немалой толики везения. В большинстве матчей "Спартак" превосходил соперника с точки зрения уровня и качества игры, а также в основных ее компонентах.

    Счет в серии будет 4:0 в пользу "Локомотива"? Такая вероятность есть, но этого очень не хотелось бы. Уфимцы в нынешнем плей-офф уже показали несгибаемый характер и невероятную волю к победе. Но думаю, что против такого "Локомотива" этого хватит максимум на то, чтобы зацепить одну, две игры, — приводит слова Артюхина "Спорт день за днем".

    Первый матч полуфинальной серии между "Локомотивом" и "Салаватом Юлаевым" начнется 27 апреля в Ярославле.

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