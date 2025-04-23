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    «Автомобилист» прокомментировал ситуацию вокруг капитана клуба Голышева

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист
    Хоккейный клуб «Автомобилист» выступил с официальным заявлением относительно ситуации с капитаном клуба Анатолием Голышевым.

    Анатолий Голышев
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    Анатолий Голышев

    «ХК "Автомобилист" сообщает, что на основании уведомления о результате допинг-пробы нападающего Анатолия Голышева наш клуб ожидает полного выяснения всех обстоятельств дела со стороны антидопинговых органов», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

  • Источник: Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительную допинг-пробу
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    • Как сообщалось ранее, Голышев пока отстранен от команды после положительной допинг-пробы, которая была обнаружена после одного из матчей. Если вина нападающего будет доказана, то он может получить дисквалификацию на срок до 4-х лет.

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