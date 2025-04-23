«Автомобилист» прокомментировал ситуацию вокруг капитана клуба Голышева

Хоккейный клубвыступил с официальным заявлением относительно ситуации с капитаном клуба

«ХК "Автомобилист" сообщает, что на основании уведомления о результате допинг-пробы нападающего Анатолия Голышева наш клуб ожидает полного выяснения всех обстоятельств дела со стороны антидопинговых органов», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Как сообщалось ранее, Голышев пока отстранен от команды после положительной допинг-пробы, которая была обнаружена после одного из матчей. Если вина нападающего будет доказана, то он может получить дисквалификацию на срок до 4-х лет.