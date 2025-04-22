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    «Вашингтон» — «Монреаль»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Монреаль Канадиенс Прогнозы на НХЛ
    «Вашингтон» и «Монреаль» проведут первую встречу в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка Стэнли. Она состоится 22 апреля на «Капитал Уан Арена» в 02:00 мск.

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    «Вашингтон» завершил регулярный чемпионат поражение 2:5 от «Питтсбурга». При этом «Кэпиталз» удалось набрать 111 очков, благодаря чему они возглавили таблицу по итогам турнира.

    «Монреаль» в последнем своем матче обыграл «Каролину» 4:2. Благодаря этому гости опередили «Коламбус» на 2 пункта и запрыгнули в последний вагон, заняв 8-е место.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз на поединок, с ним можно ознакомиться здесь.

    • Букмекеры высоко оценивают шансы «Вашингтона» на победу. Котировки составляют 1.95 и 3.40 на основную часть матча, 1.40 и 2.95 — на ОТ и буллиты.

    • Искусственный интеллект предсказал «Монреалю» крупную победу со счетом 4:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Монреаль» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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