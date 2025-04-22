«Вашингтон» завершил регулярный чемпионат поражение 2:5 от «Питтсбурга». При этом «Кэпиталз» удалось набрать 111 очков, благодаря чему они возглавили таблицу по итогам турнира.
«Монреаль» в последнем своем матче обыграл «Каролину» 4:2. Благодаря этому гости опередили «Коламбус» на 2 пункта и запрыгнули в последний вагон, заняв 8-е место.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз на поединок, с ним можно ознакомиться здесь.
- Букмекеры высоко оценивают шансы «Вашингтона» на победу. Котировки составляют 1.95 и 3.40 на основную часть матча, 1.40 и 2.95 — на ОТ и буллиты.
- Искусственный интеллект предсказал «Монреалю» крупную победу со счетом 4:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Монреаль» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.