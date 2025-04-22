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    На льду «Вашингтона» состоится результативная игра

    Вашингтон — Монреаль. Ставка (к. 1.83) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 22 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Монреаль»
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    Александр Овечкин
    В первом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Капитал Уан Арене» 22 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Монреаль», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 22 Апреля 2025 года

    Вашингтон

  • Кубок Стэнли
    •  Вашингтон 02:00 Монреаль

    Монреаль

  • НХЛ
    •

    «Вашингтон»

    Путь к плей-офф: В 82 матчах столичный клуб заработал 111 очков, с которыми закрепился на 1-й позиции в таблице Восточной конференции. Ближайшего конкурента — «Торонто» — «Кэпс» обошли на 3 турнирных балла.

    Последние матчи: На финише регулярного чемпионата «Вашингтон» провел серию насыщенных матчей, многие из которых по результату сложились неудачно.

    Вашингтон — Монреаль: коэффициенты букмекеров

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    Так, ранее команда Спенсера Карбери потерпела два разгромных поражения от «Коламбуса» — 1:4; 0:7, за которыми последовала победа над «Айлендерс» — 3:1 и промах на льду «Питтсбурга» — 2:5.

    Не сыграют: Ник Бэкстрем, Оши Ти Джей, Джон Карлсон (под вопросом), Сонни Милано (под вопросом), Алексея Протас (под вопросом), Логан Томпсон (под вопросом).

    Состояние команды: «Вашингтон» провел выдающийся регулярный сезон, в ходе которого обеспечил лидерство на Востоке, а Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    На протяжении чемпионата команда Спенсера Карбери демонстрировала устойчивость к затяжным сериям поражений и показала гибкость на фоне кадровых потерь, с которыми столкнулась в моменте.

    Перед началом кубкового раунда «Вашингтон» испытал определенное эмоциональное и физическое истощение, ввиду чего коллективу важно прибавить в былой агрессии по ходу серии с «Монреалем».

    «Монреаль»

    Путь к плей-офф: Регулярный сезон канадцы из Квебека завершили на 8-м месте в таблице Восточной конференции. С 91 набранным очком команда обошла «Коламбус» на 2 турнирных балла.

    Последние матчи: В завершающей фазе общего этапа «Монреаль» выдал серию из шести побед подряд, которая во многом стала определяющей в вопросе борьбы за плей-офф.

    Тем не менее череда последних матчей подразумевала поражения от «Оттавы» — 2:5, «Торонто» — 0:1 ОТ и «Чикаго» — 3:4 Б. В последней встрече сезона коллектив Мартена Сан-Луи обыграл «Каролину» — 4:2.

    Не сыграют: Кирби Дах, Кэри Прайс.

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    • Состояние команды: «Монреаль» провел насыщенный регулярный сезон, который сопровождался периодами кризиса и этапами подъема, обеспечившими путевку в плей-офф.

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    Канадцы оказались одними из последних в лиге, кто боролся за право сыграть в Кубке до финального отрезка общего этапа. Продемонстрировав предельную собранность, «Хабс» добились поставленной цели.

    В настоящее время «Монреаль» находится в неплохой форме в общем плане, однако в отдельных матчах у канадцев возникают проблемы, в частности, с низким уровнем обороны и в завершающей фазе атак.

    Статистика для ставок

    • «Вашингтон» в 5 матчах из 6 последних «Вашингтон» пропускал минимум 4 шайбы

    • В 4-х домашних матчах «Вашингтона» из 5 последних был пробит тотал больше 7.5

    • «Вашингтон» добился 3-х побед в 4-х последних очных матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 1.95, ничья — в 4.61, а победа «Монреаля» — в 3.33.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.83, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.

    Прогноз: Атакующий потенциал «Вашингтона» является одним из наиболее мощных в этом плей-офф, однако «Монреаль» — дерзкий аутсайдер, который, безусловно, навяжет борьбу.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.83.

    Прогноз: Последние игры «Вашингтона» в рамках регулярного сезона нередко сопровождались большим количеством пропущенных шайб, указывая на явные проблемы оборонительного содержания.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Монреаля» больше 2.5 за 2.06.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вашингтон — Монреаль?

    Матч Вашингтон — Монреаль состоится 22 апреля 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Вашингтон — Монреаль?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 5.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вашингтон — Монреаль?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 5.5» с коэффициентом у букмекеров 1.83.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вашингтон — Монреаль?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вашингтон — Монреаль?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 1.95, ничья — в 4.61, а победа «Монреаля» — в 3.33.

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