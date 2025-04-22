Вашингтон
Монреаль
«Вашингтон»
Путь к плей-офф: В 82 матчах столичный клуб заработал 111 очков, с которыми закрепился на 1-й позиции в таблице Восточной конференции. Ближайшего конкурента — «Торонто» — «Кэпс» обошли на 3 турнирных балла.
Последние матчи: На финише регулярного чемпионата «Вашингтон» провел серию насыщенных матчей, многие из которых по результату сложились неудачно.
Вашингтон — Монреаль: коэффициенты букмекеров
Так, ранее команда Спенсера Карбери потерпела два разгромных поражения от «Коламбуса» — 1:4; 0:7, за которыми последовала победа над «Айлендерс» — 3:1 и промах на льду «Питтсбурга» — 2:5.
Не сыграют: Ник Бэкстрем, Оши Ти Джей, Джон Карлсон (под вопросом), Сонни Милано (под вопросом), Алексея Протас (под вопросом), Логан Томпсон (под вопросом).
Состояние команды: «Вашингтон» провел выдающийся регулярный сезон, в ходе которого обеспечил лидерство на Востоке, а Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки.
На протяжении чемпионата команда Спенсера Карбери демонстрировала устойчивость к затяжным сериям поражений и показала гибкость на фоне кадровых потерь, с которыми столкнулась в моменте.
Перед началом кубкового раунда «Вашингтон» испытал определенное эмоциональное и физическое истощение, ввиду чего коллективу важно прибавить в былой агрессии по ходу серии с «Монреалем».
«Монреаль»
Путь к плей-офф: Регулярный сезон канадцы из Квебека завершили на 8-м месте в таблице Восточной конференции. С 91 набранным очком команда обошла «Коламбус» на 2 турнирных балла.
Последние матчи: В завершающей фазе общего этапа «Монреаль» выдал серию из шести побед подряд, которая во многом стала определяющей в вопросе борьбы за плей-офф.
Тем не менее череда последних матчей подразумевала поражения от «Оттавы» — 2:5, «Торонто» — 0:1 ОТ и «Чикаго» — 3:4 Б. В последней встрече сезона коллектив Мартена Сан-Луи обыграл «Каролину» — 4:2.
Не сыграют: Кирби Дах, Кэри Прайс.
Состояние команды: «Монреаль» провел насыщенный регулярный сезон, который сопровождался периодами кризиса и этапами подъема, обеспечившими путевку в плей-офф.
Канадцы оказались одними из последних в лиге, кто боролся за право сыграть в Кубке до финального отрезка общего этапа. Продемонстрировав предельную собранность, «Хабс» добились поставленной цели.
В настоящее время «Монреаль» находится в неплохой форме в общем плане, однако в отдельных матчах у канадцев возникают проблемы, в частности, с низким уровнем обороны и в завершающей фазе атак.
Статистика для ставок
- «Вашингтон» в 5 матчах из 6 последних «Вашингтон» пропускал минимум 4 шайбы
- В 4-х домашних матчах «Вашингтона» из 5 последних был пробит тотал больше 7.5
- «Вашингтон» добился 3-х побед в 4-х последних очных матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 1.95, ничья — в 4.61, а победа «Монреаля» — в 3.33.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.83, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.
- 1.85Авангард — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- 2.31Спартак — Салават Юлаев: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 1.93Вегас — Миннесота: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Атакующий потенциал «Вашингтона» является одним из наиболее мощных в этом плей-офф, однако «Монреаль» — дерзкий аутсайдер, который, безусловно, навяжет борьбу.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.83.
Прогноз: Последние игры «Вашингтона» в рамках регулярного сезона нередко сопровождались большим количеством пропущенных шайб, указывая на явные проблемы оборонительного содержания.
Ставка: Индивидуальный тотал «Монреаля» больше 2.5 за 2.06.