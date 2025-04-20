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    Гатиятулин: Допустили больше результативных ошибок, чем соперник

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Ак Барс
    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о матче против «Динамо» (3:4).

    Анвар Гатиятулин
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    Анвар Гатиятулин

    «Допустили больше результативных ошибок, чем соперник. В целом не уступаем сопернику ни в чём, кроме фокуса на каждом игровом эпизоде. В плей-офф каждая ошибка влияет на результат. Мы уже были на краю пропасти, но правильно отреагировали. Сегодня провели худший второй период в этом плей-офф, но в перерыве поговорили с ребятами, донесли что важно, они правильно отреагировали на эти изменения.

    Есть моменты, которые нужно обсудить и поменять. Эмоциональных решений по составу мы не принимаем, анализируем состояние игроков после каждой игры, смотрим по интенсивности. По вратарям идём, как и по сезону, обоймой из двух голкиперов», — цитирует Гатиятулина «Чемпионат».

    После этого матча «Динамо» М ведет в серии плей-офф против «Ак Барса» со счетом 3:2. Следующая игра между этими командами состоится 22-го апреля в Казани.

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