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    Никитин: Все игры провести от ножа очень тяжело, не каждый это может

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Авангард
    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение своей команды от «Авангарда» (2:3) в 5-м матче четвертьфинала Кубка Гагарина.

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Это игра плей‑офф. Здесь команды сражаются, много самоотверженности. Было очень много заблокированных наших бросков. Готовимся к следующей игре.

    Было меньше прессинга? Здесь надо отдать должное "Авангарду". И видимо, мы решили, что это не очень важный компонент. Здесь — плей‑офф. Все игры провести от ножа очень тяжело, не каждый это может. Мы тоже учимся

    Дополнительное давление на хоккеистов в родных стенах? Думаю, если бы давление было, они бы не проспали начало. Да нет. Для большой команды в плей‑офф нет разницы где играть — дома или на выезде. Что касается эмоций, то кто‑то этим подпитывается, а кого‑то это подавляет. К сожалению, эмоций где‑то сначала не хватало, а потом они приводили к спешке при завершении моментов. Моментов было достаточно, надо было завершать. Для нас легкий путь — точно ничего хорошего», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

    Следующий матч между командами пройдет 21 апреля в Омске. Счет в серии — 3:2 в пользу «Локомотива».

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