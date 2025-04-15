Кучеров назван лучшим плеймейкером НХЛ

Завершился традиционный ежегодный опрос хоккеистов НХЛ на звание лучшего плеймейкера лиги.

Первое место с солидным отрывом занял нападающий «Тампы» Никита Кучеров — 48,25%.

Вторую и третью строчку заняли хоккеисты Коннор Макдэвид (20,16%) и Леон Драйзайтль (6,83%).

Следом за ним еще один россиянин — Артемий Панарин (5,08%).

Прогнозы и ставки на НХЛ

Также был определен самый умный игрок НХЛ. В этом голосовании лучшим стал капитан «Питтсбурга», член Тройного золотого клуба Сидни Кросби (27,91%).

Второе место досталось Никите Кучерову (24,71%), третьим стал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (11,53%).