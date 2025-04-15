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    Алексей Батраков«Локомотив» — «Ахмат». Онлайн
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    Кучеров назван лучшим плеймейкером НХЛ

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    Завершился традиционный ежегодный опрос хоккеистов НХЛ на звание лучшего плеймейкера лиги.

    Никита Кучеров
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    Никита Кучеров

    Первое место с солидным отрывом занял нападающий «Тампы» Никита Кучеров — 48,25%.

    Вторую и третью строчку заняли хоккеисты Коннор Макдэвид (20,16%) и Леон Драйзайтль (6,83%).

    Следом за ним еще один россиянин — Артемий Панарин (5,08%).

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Также был определен самый умный игрок НХЛ. В этом голосовании лучшим стал капитан «Питтсбурга», член Тройного золотого клуба Сидни Кросби (27,91%).

    Второе место досталось Никите Кучерову (24,71%), третьим стал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (11,53%).

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