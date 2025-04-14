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    Тренер «Тампы» Купер: Кучеров проявил много эмоций, когда забил гол

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс
    Наставник «Тампы» Джон Купер отметил, что игроки команды осознают важность победы российского нападающего Никиты Кучерова в бомбардирской гонке регулярного чемпионата НХЛ.

    Никита Кучеров
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    Никита Кучеров

    В воскресенье Кучеров забил два гола и сделал результативную передачу в матче с «Баффало» (7:4). Форвард с 119 очками лидирует в списке лучших бомбардиров лиги, опережая на три очка нападающего «Колорадо» Натана МакКиннона.

    «Куч проявил много эмоций, когда забил гол. Думаю, ребята знают, что поставлено на кон. Когда вы приближаетесь к этому периоду "регулярки", то все делается ради команды, но есть и индивидуальные достижения. Было здорово видеть, как ребята подпитываются эмоциями», ​​— приводит слова Купера сайт НХЛ.

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    Напомним, двукратный обладатель Кубка Стэнли Кучеров за карьеру в НХЛ набрал 992 очка (356+636) в 801 матче.

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