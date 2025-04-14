Тренер «Тампы» Купер: Кучеров проявил много эмоций, когда забил гол

Никита Кучеров Фото: globallookpress.com
В воскресенье Кучеров забил два гола и сделал результативную передачу в матче с «Баффало» (7:4). Форвард с 119 очками лидирует в списке лучших бомбардиров лиги, опережая на три очка нападающего «Колорадо» Натана МакКиннона.
«Куч проявил много эмоций, когда забил гол. Думаю, ребята знают, что поставлено на кон. Когда вы приближаетесь к этому периоду "регулярки", то все делается ради команды, но есть и индивидуальные достижения. Было здорово видеть, как ребята подпитываются эмоциями», — приводит слова Купера сайт НХЛ.
Напомним, двукратный обладатель Кубка Стэнли Кучеров за карьеру в НХЛ набрал 992 очка (356+636) в 801 матче.