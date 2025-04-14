Демидов сыграет в матче против «Чикаго»

Иван Демидов Фото: globallookpress.com
Согласно заявке, 19-летний хоккеист выйдет на лед в третьей тройке нападения вместе с финном Йоэлем Армиа и канадцем Алексом Ньюхуком.
Матч между командами состоится в ночь с 14 на 15 апреля в 02:00 по Москве.
Демидов перешел в канадский клуб 7 апреля из петербургского СКА, подписав контракт новичка с клубом НХЛ сроком на 3 года.
В текущем сезоне в составе СКА, россиянин оформил 49 (20+29) очков по системе «гол+пас» в регулярном чемпионате и отметился 5 (3+2) результативными действиями в шести матчах против московского «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина.