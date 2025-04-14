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    Демидов сыграет в матче против «Чикаго»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Монреаль Канадиенс
    Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов попал в заявку на домашний матч своей команды против «Чикаго».

    Иван Демидов
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    Иван Демидов

    Согласно заявке, 19-летний хоккеист выйдет на лед в третьей тройке нападения вместе с финном Йоэлем Армиа и канадцем Алексом Ньюхуком.

    Матч между командами состоится в ночь с 14 на 15 апреля в 02:00 по Москве.

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    Демидов перешел в канадский клуб 7 апреля из петербургского СКА, подписав контракт новичка с клубом НХЛ сроком на 3 года.

    В текущем сезоне в составе СКА, россиянин оформил 49 (20+29) очков по системе «гол+пас» в регулярном чемпионате и отметился 5 (3+2) результативными действиями в шести матчах против московского «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина.

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