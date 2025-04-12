Гатиятулин рассказал о помощи со стороны Билялетдинова

Главный тренер казанскогопосле победы над московским(5:3) признался, что бывший тренер командыпомогает ему.

«Помогает ли Билялетдинов в подготовке команды? Да. Сверху картинка всегда смотрится лучше, чем с лавки. С этим процессом Зинэтула Хайдярович помогает нам. В хоккее он видел и прошел все. За это мы ему благодарны, после матчей обмениваемся мнениями — это ценно для нас», — приводит слова Гатиятулина «Матч ТВ».

49-летний специалист сменил Билялетдинова на посту главного тренра «Ак Барса» летом 2024 года. В прошлом сезоне казанцы под руководством 70-летнего наставника вылетели в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» серию со счетом 1:4.

«Ак Барс» ведет в четвертьфинальной серии против «Динамо» — 1:0. Следующий матч пройдет 14 марта в Москве.