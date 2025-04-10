Гатиятулин: «Ак Барсу» важно контролировать эмоции

Главный тренервысказался о предстоящей серии серии второго раунда плей-офф КХЛ против московского

«Готовимся по плану, у ребят был один выходной, вчера сделали тренировку в зале, а лед — по желанию. Сегодня работаем всей командой.

Системная команда с хорошими исполнителями, хорошим розыгрышем большинства. Но мы будем отталкиваться от своей игры. На некоторых игроках "Динамо" заострили внимание в разных ситуациях. Здесь важно контролировать эмоции, не поддаваться на провокации», — приводит слова Гатиятулина клубная пресс-служба.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Первый матч серии плей-офф КХЛ состоится 12 апреля.