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    Гатиятулин: «Ак Барсу» важно контролировать эмоции

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Динамо
    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о предстоящей серии серии второго раунда плей-офф КХЛ против московского «Динамо».

    Анвар Гатиятулин
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    Анвар Гатиятулин

    «Готовимся по плану, у ребят был один выходной, вчера сделали тренировку в зале, а лед — по желанию. Сегодня работаем всей командой.

    Системная команда с хорошими исполнителями, хорошим розыгрышем большинства. Но мы будем отталкиваться от своей игры. На некоторых игроках "Динамо" заострили внимание в разных ситуациях. Здесь важно контролировать эмоции, не поддаваться на провокации», — приводит слова Гатиятулина клубная пресс-служба.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Первый матч серии плей-офф КХЛ состоится 12 апреля.

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