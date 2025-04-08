НХЛ. «Тампа» обыграла «Рейнджерс», «Виннипег» победил «Сент-Луис», «Анахайм» — «Эдмонтон»

За океаном прошли 5 матчей регулярного чемпионата НХЛ

«Рейнджерс» — «Тампа» — 1:5

В составе «Лайтнинг» 3 (1+2) очка набрал Никита Кучеров. Вратарь Андрей Василевский отразил 38 бросков из 39.

У хозяев шайбу с передачи Артемия Панарина забросил Мика Зибанежад, вратарь Игорь Шестеркин сделал 18 сейвов.

«Тампа» с 96 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Рейнджерс» с 79 очками — на 10-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Тампа» — 1:5 (0:3, 1:0, 0:2) Голы: Кучеров — 34 (бол., Пойнт, Гюнцель), 13:09 — 0:1. Гурд — 7 (Гонсалвес, Хедман), 13:45 — 0:2. Пойнт — 40 (бол., Гюнцель, Кучеров), 14:54 — 0:3. Зибанежад — 17 (бол., Панарин, Д. Миллер), 23:16 — 1:3. Пойнт — 41 (бол., Гюнцель, Кучеров), 55:40 — 1:4. Хагель — 35 (п.в., Макдона), 57:18 — 1:5Вратари: Шестеркин (56:17 — 57:18) — ВасилевскийШтраф: 18 — 6Броски: 39 (13+18+8) — 23 (10+5+8)

«Рейнджерс» — «Тампа» — 1:5

«Виннипег» — «Сент-Луис» — 3:1

В составе гостей отличился Павел Бучневич.

«Сент-Луис» прервал серию из 12 побед и с 93 очками расположился на седьмом месте в Западной конференции. «Виннипег» со 110 очками — на первой строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Сент-Луис» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) Голы: Бэррон — 7 (Моррисси), 22:34 — 1:0. Бучневич — 18 (Томас, Броберг), 27:27 — 1:1. Иафалло — 14 (Коннор), 47:05 — 2:1. Лаури — 16 (п.в., Шайфли), 59:51 — 3:1Вратари: Хеллибак — Хофер (57:58 — 59:51)Штраф: 4 — 2Броски: 26 (8+8+10) — 15 (3+8+4)

«Виннипег» — «Сент-Луис» — 3:1

«Анахайм» — «Эдмонтон» — 3:2

«Анахайм» с 76 очками занимает 12-е место в Западной конференции.

«Эдмонтон» с 93 очками — на 6-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Эдмонтон» — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) Голы: Хенрик — 11 (Уолман, Перри), 17:51 — 0:1. Готье — 16 (Карлссон), 22:20 — 1:1. Готье — 17 (Хеллесон, Лундестрем), 27:10 — 2:1. Мактавиш — 21 (Зеграс), 45:33 — 3:1. Дж. Скиннер — 16 (Бушар, Хенрик), 56:29 — 3:2Вратари: Достал — Родриге (56:13 — 56:29, 57:26 — 58:34, 58:52)Штраф: 28 — 12Броски: 21 (6+7+8) — 49 (14+9+26)

«Анахайм» — «Эдмонтон» — 3:2

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Лос-Анджелес» — «Сиэтл» — 1:2

«Сиэтл» с 74 очками занимает 13-е место в Западной конференции.

«Лос-Анджелес» с 97 очками — на 5-й позиции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Сиэтл» — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0) Голы: Байфилд — 20 (Берроуз, Лафферье), 1:48 — 1:0. Бенайерс — 19 (Олексяк, Какко), 18:35 — 1:1. Монтур — 17 (Эберле, Стивенсон), 19:29 — 1:2Вратари: Кемпер (57:47) — ДаккордШтраф: 4 — 8Броски: 29 (11+7+11) — 28 (8+12+8)

«Лос-Анджелес» — «Сиэтл» — 1:2

«Сан-Хосе» — «Калгари» — 2:3

У «Шаркс» Николай Коваленко сделал результативную передачу, вратарь Георгий Романов отразил 29 бросков из 32.

«Калгари» с 87 очками занимает девятое место в Западной конференции.

«Сан-Хосе» с 50 очками — на последней строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Калгари» — 2:3 (1:0, 0:0, 1:3) Голы: Смит — 15 (Коваленко, Селебрини), 19:35 — 1:0. Клапка — 4 (Кадри, Бол), 48:12 — 1:1. Фрост — 14 (бол., Уигар, Кадри), 51:00 — 1:2. Коронато — 23, 55:30 — 1:3. Смит — 16 (бол., Лильегрен, Селебрини), 58:01 — 2:3Вратари: Романов (56:25 — 58:01, 58:16) — ВольфШтраф: 2 — 6Броски: 31 (18+8+5) — 32 (8+11+13)