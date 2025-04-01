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    Заварухин: Сумасшедшую игру показал «Ак Барс»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Ак Барс
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о матче против «Ак Барса» (7:2).

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    «С пробуксовкой начали. Сумасшедшую игру показал "Ак Барс", нам не хватило где-то фокуса, концентрации в пропущенных голах. Поблагодарил команду, показали мужской хоккей, всё равно не уступали. Отдаём должное сопернику, "Ак Барс" провёл лучшую игру. Мастеровитые игроки у них. Немного фокуса нам не хватило.

    Почему меняли вратаря? Так обстоятельства сложились. Чутьё подсказало, не сработало. Решили, что будет играть Галкин, его вины в пропущенных шайбах нет. Сделали замены, готовимся дальше. Обратная замена — посмотрим, что дальше будет. Первый гол "Ак Барса"? Я его не видел, если честно», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

    Благодаря этому успеху, «Ак Барс» сравнял счет в серии с «Автомобилистом» — 2:2. Пятая игра пройдет 3 марта в Екатеринбурге.

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