Заварухин: Сумасшедшую игру показал «Ак Барс»

Главный тренервысказался о матче против(7:2).

«С пробуксовкой начали. Сумасшедшую игру показал "Ак Барс", нам не хватило где-то фокуса, концентрации в пропущенных голах. Поблагодарил команду, показали мужской хоккей, всё равно не уступали. Отдаём должное сопернику, "Ак Барс" провёл лучшую игру. Мастеровитые игроки у них. Немного фокуса нам не хватило.

Почему меняли вратаря? Так обстоятельства сложились. Чутьё подсказало, не сработало. Решили, что будет играть Галкин, его вины в пропущенных шайбах нет. Сделали замены, готовимся дальше. Обратная замена — посмотрим, что дальше будет. Первый гол "Ак Барса"? Я его не видел, если честно», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

Благодаря этому успеху, «Ак Барс» сравнял счет в серии с «Автомобилистом» — 2:2. Пятая игра пройдет 3 марта в Екатеринбурге.