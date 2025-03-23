Последний матч команд между собой: ЦСКА — Витязь 3:1. Как сложится игра в этот раз?
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Витязь» — «ЦСКА». Коэффициент ставки —
1.80.
- Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:0.
- Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 2:0.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Витязь:
- Ничья:
- ЦСКА:
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