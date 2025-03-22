ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордж ФорманСорок побед и ни единого поражения. Эпоха, когда легендарный Джордж Форман правил рингом
  • 19:54
    • СКА по буллитам победил «Торпедо» в КХЛ
  • 19:01
    • Дубль Соболева помог «Зениту» разгромить БАТЭ в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Ларионов — о серии с «Локомотивом»: Большая удача играть против лучшей команды лиги

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Торпедо
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов поделился ожиданиями перед серией 1-го раунда плей-офф КХЛ против «Локомотива».

    Игорь Ларионов — главный тренер «Торпедо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Ларионов — главный тренер «Торпедо»

    «Мы уважаем мнение любого болельщика и эксперта, вне зависимости от того, кто он. Иногда комментируют люди без имени, я это не читаю. Но есть люди, которые давят сверху. Нас этим не смутить, мы команда, которая может играть в хороший хоккей.

    Это будет хорошая серия. Для нас большая удача играть против лучшей команды лиги», — передает слова Ларионова Чемпионат.

  • «Адмирал» — в плей-офф, первая пара Кубка Гагарина, борьба «Сибири» и «Нефтехимика»
  • КХЛ: обзор 27-й игровой недели
  • 17/03/2025

    • Напомним, что «Торпедо» завершило регулярный чемпионат на 8-м месте Запада, попав в 1-м раунде плей-офф на «Локомотив». Первые матчи пройдут в Ярославле.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уэльс уничтожит казахстанскую сборную?
  • Уэльс — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Рублев проиграет третий матч подряд?
  • Бергс — Рублев. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Италия так просто не отдаст игру
  • Германия — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 22 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Уэльс — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бергс — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Германия — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Грузия — Армения
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Сербия — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Шотландия — Греция
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Колумбия (U20) — Россия (U21)
  • Футбол
  • Завтра в 23:55
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ирландия — Болгария
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие