Ларионов — о серии с «Локомотивом»: Большая удача играть против лучшей команды лиги

Главный тренерподелился ожиданиями перед серией 1-го раунда плей-офф КХЛ против

«Мы уважаем мнение любого болельщика и эксперта, вне зависимости от того, кто он. Иногда комментируют люди без имени, я это не читаю. Но есть люди, которые давят сверху. Нас этим не смутить, мы команда, которая может играть в хороший хоккей.

Это будет хорошая серия. Для нас большая удача играть против лучшей команды лиги», — передает слова Ларионова Чемпионат.

Напомним, что «Торпедо» завершило регулярный чемпионат на 8-м месте Запада, попав в 1-м раунде плей-офф на «Локомотив». Первые матчи пройдут в Ярославле.