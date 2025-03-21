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    «Нефтехимик» дома победил «Адмирал»

    «Нефтехимик» — «Адмирал»: счет матча 2:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Адмирал
    Нижнекамский «Нефтехимик» на своем льду победил в матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» (2:1).

    Андрей Белозеров
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    Андрей Белозеров

    В составе победителей шайбы забрасывали Дмитрий Жукенов и Андрей Белозеров. За «Адмирал» отличился Никита Сошников.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Жукенов — 3 (бол., Леонтьев, Белозеров), 17:23 — 1:0. Сошников — 22 (бол., Гутик, Шулак), 27:57 — 1:1. Белозеров — 17 (Юзленко, Шафигуллин), 44:39 — 2:1Вратари: Озолин — Мишуров (59:27)Броски: 23 (13+6+4) — 29 (9+8+12)Штраф: 8 — 4

    «Нефтехимик» одержал пятую победу в шести последних матчах, но все равно остался мимо плей-офф, занимая 9-е место на «Востоке». «Адмирал» (69) сейчас седьмой.

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