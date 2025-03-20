«Спартак» — «Сочи»: счет матча 3:1, обзор голов

одержал победу над(3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У «красно-белых» голы записали на свой счет Николай Голдобин, Павел Ткаченко и Данил Пивчулин.

В составе «Сочи» единственную шайбу забросил Джесси Грэм.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) Голы: Голдобин — 20 (Морозов, Беляев), 3:42 — 1:0. Ткаченко — 3 (Рубцов), 12:21 — 2:0. Грэм — 9 (Хафизов), 46:03 — 2:1. Пивчулин — 3 (Усманов), 47:44 — 3:1Вратари: Николаев — ВолохинБроски: 28 (9+10+9) — 37 (8+15+14)Штраф: 41 — 29

После этого матча «Спартак» располагается на 3-й позиции Запада (85 очков), а «Сочи» занимает последнее 11-е место (47 баллов).