ЦСКА — «Локомотив»: счет матча 1:3, обзор голов

Александр Полунин Фото: globallookpress.com
Единственную шайбу в составе армейцев забросил на 53-й минуте Денис Гурьянов.
В составе «Локомотива» отличились Максим Березкин, Александр Полунин и Алексей Береглазов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Голы: Березкин — 15 (бол., Каюмов, Сергеев), 23:19 — 0:1. Полунин — 11 (Елесин, Рафиков), 34:03 — 0:2. Гурьянов — 21 (Афанасьев, Исхаков), 52:43 — 1:2. Береглазов — 3 (Алексеев), 56:43 — 1:3Вратари: Просветов — ИсаевБроски: 22 (9+7+6) — 30 (10+8+12)Штраф: 12 — 2
«Локомотив» набрал 100 очков и возглавляет таблицу на «Западе». ЦСКА с 83-ю очками идет четвертым.