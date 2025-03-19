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    ЦСКА дома уступил «Локомотиву» в матче КХЛ

    ЦСКА — «Локомотив»: счет матча 1:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Локомотив
    В матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА на своем льду потерпел поражение от ярославского «Локомотива» со счетом 1:3.

    Александр Полунин
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    Александр Полунин

    Единственную шайбу в составе армейцев забросил на 53-й минуте Денис Гурьянов.

    В составе «Локомотива» отличились Максим Березкин, Александр Полунин и Алексей Береглазов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
    Голы: Березкин — 15 (бол., Каюмов, Сергеев), 23:19 — 0:1. Полунин — 11 (Елесин, Рафиков), 34:03 — 0:2. Гурьянов — 21 (Афанасьев, Исхаков), 52:43 — 1:2. Береглазов — 3 (Алексеев), 56:43 — 1:3Вратари: Просветов — ИсаевБроски: 22 (9+7+6) — 30 (10+8+12)Штраф: 12 — 2

    «Локомотив» набрал 100 очков и возглавляет таблицу на «Западе». ЦСКА с 83-ю очками идет четвертым.

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