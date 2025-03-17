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    Федор СмоловТрансферный дайджест. 11 — 17 марта
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    Разин: Есть жеманные твари, которые красивые, но не состоявшиеся по жизни

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Витязь
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин ярко прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:2 Б).

    Андрей Разин — главный тренер «Металлурга»
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    Андрей Разин — главный тренер «Металлурга»

    Напомним, что по ходу встречи Разин получил 2-минутное удаление за неспортивное поведение.

    «Вы сами все видели, по игре комментировать нечего. Хочу пофилософствовать. В жизни много адекватных людей во всех сферах. Мы в спорте варимся, есть культура, искусство, строительство, военное дело. Везде есть нормальные, адекватные люди, но в то же время просачиваются люди… В юмористической передаче сценка была, где Александр Ревва подходит к Вале Карнавал и говорит: "Нажми кнопку". Она нажимает на нос, и он языком начинает…

    Есть люди, которые слушают песню "Еж" группы "Ленинград". А есть жеманные твари, которые красивые, как они считают, но не состоявшиеся по жизни. Они считают, что в порядке, а вокруг них козлы. Эти люди сидят в интернете, засирают своими речами и постами нормальных людей, потому что их не проверить и все будет безнаказанно. Но одну такую тварь я сегодня увидел (смеется). Повстречалась мне такая. Это все, что я хотел сказать.

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    • В последних восьми матчах "Металлург" пропустил лишь одну шайбу в первом периоде. Что такого в первых периодах? Я не смотрю статистику. Она мне ни о чем не говорит. Важно, чтобы после сирены счет был в нашу пользу. Сегодня плохо начали, особенно первые две смены — там сыграли плохо. Да, забили, первый период выиграли, но дальше все пошло кувырком. Хорошо, что выиграли», — приводит слова Разина «Матч ТВ».

    После этого матча «Металлург» занимает 2-е место в таблице Востока с 88-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Адмирала» 19-го марта.

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